2024-03-13 17:12:11 - المصدر: منصة إيشان

نشر الموقع الرسمي للمرجع الديني السيد علي السيستاني، مجموعة من الاستفتاءات الخاصة بشهر رمضان، والمفطرات وما يتعلق بالشهر الكريم. وتنشر منصة “إيشان”، مجموعة من الأسئلة الواردة لمكتب السيد السيستاني ونص أجوبته من دون تدخل المحرر أو المؤسسة بتحرير تلك الاستفتاءات. أدناه نص الأسئلة والأجوبة: السؤال: متى يجوز للمريض الافطار؟ الجواب: يجوز الافطار للمريض في الحالات […]

ظهرت المقالة السيد السيستاني يجيب على مجموعة من الاستفتاءات التي تخص شهر رمضان وأحكام الإفطار لأسباب صحية أولاً على Eishan.