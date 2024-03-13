2024-03-13 17:12:11 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزيرة المالية، طيف سامي، اليوم الأربعاء، إتمام البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024 وإدراج النصوص وإرسالها إلى مجلس الوزراء. وقالت سامي في تصريحات تابعتها منصة “إيشان” إن “جداول موازنة العام الحالي قد اكتملت وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها قبل إرسالها لمجلس النواب“. وأضافت: “لن أطلق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آذار إلا […]

ظهرت المقالة بعد اقترابها من الشهر الرابع.. المالية ترسل جداول موازنة 2024 إلى مجلس الوزراء أولاً على Eishan.