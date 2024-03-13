2024-03-13 17:12:11 - المصدر: منصة إيشان

كشف النائب المستقل باسم خشان، حقيقة ما تحدث به رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ثلاثة مليارات عندما كان رئيساً لمجلس النواب. خشان وفي حديث متلفز تابعته منصة “إيشان”، قال إن “الحلبوسي قضم 500 مليون دينار من أصل ثلاث مليارات ونصف المليار، بعد رفع دعوى أمام محكمة البداءة في بتاريخ 25 / 4 / 2022”. وأضاف، […]

ظهرت المقالة خشان يرد على الحلبوسي: “أكلت” مني 500 مليون من المليارات الثلاثة أولاً على Eishan.