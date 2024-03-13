محافظ بغداد يحدد موعد افتتاح مستشفى الحرية

2024-03-13 17:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازحدد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الأربعاء، الربع الأول من العام المقبل موعداً لافتتاح مستشفى الحرية، فيما أشار إلى أنه سيتضمن خدمات تتوافق مع المعايير العالمية.وقال العلوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مستشفى الحرية من ضمن المستشفيات التي تمولها محافظة بغداد وتشرف على تنفيذها وإنجازها، بالإضافة إلى مشروعي مستشفيي الفضيلية والشعب وإعادة تأهيل مشروع مستشفى النعمان".وأوضح، أن "مسشفى الحرية سيقدم خدمات طبية ورعاية صحية تتوافق مع المعايير العالمية ومن المؤمل افتتاحه في الربع الأول من العام المقبل"، مؤكداً، أن "المستشفى سيجهز بأحدث التقنيات والأجهزة".ونبه، "بأن هناك عدداً من المستشفيات سيتم افتتاحها منتصف العام الحالي والبعض الآخر في نهاية العام".