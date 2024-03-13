2024-03-13 17:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأربعاء، إحراز تقدم في تقييم تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريق الهيئة شارك في الورشة الخاصة بمناقشة نتائج اللجان والفرق المركزية للوزارات والجهات والمحافظات للعام 2023 في سياقات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنزاهة".

وقال رئيس فريق الهيئة الوطنية للاستثمار المدير العام لدائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين زهير شاكر علي- بحسب البيان- إن "الهيئة تحقق مؤشرات إيجابية وتقييمات عالية، بفضل الدعم المستمر من رئيس الهيئة الوطنية حيدر محمد مكية ومتابعته لطبيعة الأعمال الخاصة بفريق الهيئة واطلاعه على التقارير النهائية".

وأضافت الهيئة، أنه "قدمت الورشة التي أدارتها المدير العام لدائرة التخطيط والبحوث في هيئة النزاهة منال عبد الهادي، تعريفاً وشرحاً لمضامين خطة تطبيق الإستراتيجية الوطنية للعام 2024 التي ستعتمد بشكل رئيس على تحليل (سوات) في المرحلة المقبلة والعمل على إستراتيجية فرعية مؤسسية في مكافحة الفساد".

وأكد الحاضرون- بحسب البيان- "أهمية الاستمرار في تطبيق الإستراتجية بصورة مهنية والتعاون مع منظمة الشفافية الدولية ومنظمة UNDP ومنظمة UNCD ومنظمات المجتمع المدني في تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد".