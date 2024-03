2024-03-13 17:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال نائب محافظ ذي قار ماجد العتابي أنه سيتم شمول كل المستحقين من شرائح المجتمع في محافظة ذي قار بقطع الاراضي وسيتم تصفير ملفات المستحقين تباعا. وأكد العتابي في لقاء له خص به إذاعة الناصرية أن شريحة العمال شريحة مهمة وسيتم شمول المستحقين منهم وفق الضوابط والتعليمات...

The post نائب محافظ ذي قار سيتم شمول جميع المستحقين بقطع الاراضي في المحافظة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.