2024-03-13 17:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، وشهد اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد، بما فيها الأوضاع في إقليم كردستان العراق. وجدد السوداني بحسب بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز “تأكيداته على أهمية تكامل العمل ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل […]

ظهرت المقالة السوداني يؤكد اهمية استمرار الحوار لمعالجة المواضيع المشتركة بين بغداد واربيل أولاً على ايرث نيوز.