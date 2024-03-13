2024-03-13 17:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمقتل شقيقين وإصابة امرأتين بمشاجرة عائلية في ناحية النهروان شرقي بغداد. وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “مشاجرة عائلية تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة وتبادل اطلاق النار ضمن ناحية النهروان مااسفر عن مقتل شقيقين وإصابة امرأتين بجروح”.وأضاف، أن “قوة امنية وصلت لمكان الحادث للسيطرة على الموقف واعتقال اشخاص مشتبه بهم […]

ظهرت المقالة مقتل شقيقين وإصابة امرأتين بمشاجرة عائلية شرقي بغداد أولاً على ايرث نيوز.