2024-03-13 17:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

الرابعة- متابعة قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه من خلال الممر الأمني الذي أنشأته تركيا على طول حدودها الجنوبية، فإنها ستتمكن من عرقلة وصول النيران التي من حولها إليها. كلام أردوغان، جاء عقب تأكيده الثلاثاء، على أن بلاده لن تسمح بإقامة “كيان إرهابي” على حدودها الجنوبية تحت أي ظرف، في إشارة إلى […]

ظهرت المقالة أردوغان يتحدث عن “الممر الأمني” على طول حدود تركيا مع العراق وسوريا أولاً على ايرث نيوز.