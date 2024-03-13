2024-03-13 17:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأربعاء، إحراز تقدم في تقييم تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد. وذكرت الهيئة أن “فريق الهيئة شارك في الورشة الخاصة بمناقشة نتائج اللجان والفرق المركزية للوزارات والجهات والمحافظات للعام 2023 في سياقات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنزاهة”. وقال رئيس فريق الهيئة الوطنية للاستثمار المدير العام لدائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين زهير […]

ظهرت المقالة الاستثمار تعلن عن نتائج إيجابية في محاربة الفساد أولاً على ايرث نيوز.