رئيس الوزراء يؤكد أهمية استمرار الحوار بين بغداد وأربيل

2024-03-13 18:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أهمية استمرار الحوار بين بغداد واربيل.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس وأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، وشهد اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد، بما فيها الأوضاع في إقليم كردستان العراق".واضاف، أن "السوداني جدد تأكيداته على أهمية تكامل العمل ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ من أجل دعم البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين الخدمات والإصلاح والنهوض بالواقع المعيشي والاقتصادي للمواطنين في جميع أنحاء العراق".وأشار السوداني- بحسب البيان- إلى "المواضيع المشتركة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وأهمية استمرار الحوار من أجل معالجتها، وفق ما نصّ عليه الدستور".