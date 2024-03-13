مقتل وإصابة 6 أشخاص بمشاجرة "عائلية" بناحية النهروان في بغداد

2024-03-13 18:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء، (13 آذار 2024)، بمقتل وإصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة "عائلية" بناحية النهروان في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "مشاجرة عائلية تطورت الى استخدام الأسلحة الخفيفة وتبادل اطلاق النار ضمن ناحية النهروان".

وبين، ان "الحادث أسفر عن مقتل شقيقين وشخص آخر، وإصابة 3 آخرين بجروح بينهم امرأتان".

ولفت المصدر الى، ان "قوة أمنية وصلت لمكان الحادث للسيطرة على الموقف واعتقال اشخاص مشتبه بهم".



