عمليات بغداد تفتتح معرضا للاسلحة

2024-03-13 18:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني/ قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء (13 اذار 2024)، افتتاح معرض في مقر قيادة عمليات بغداد لأسلحة مستولى عليها ضمن عمليات قتالية او لفرض القانون.

وقالت الخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن قيس المحمداوي، افتتح معرض اسلحة واعتدة ومعدات مختلفة مستولى عليها بعمليات قتالية ضد مفارز داعش الارهابية او ضمن عمليات فرض القانون ومكافحة الجريمة الجنائية عبر المفارز والسيطرات المفاجئة المشتركة في عموم العاصمة بغداد، وكان في استقباله قائد عمليات بغداد وقادة الكرخ والرصافة وقادة فرق الجيش والشرطة الاتحادية وهيئات الاركان".

وقد اكد نائب قائد العمليات المشتركة ان "هذا العمل النوعي دليل جهود كبيرة بذلت في الفترة السابقة بهدف تطبيق المنهاج الحكومي بمصادرة الاسلحة غير المرخصة وتأشير وتسليم الاسلحة غير المجازة"، بحسب البيان.

واوضح المحمداوي ان "الاشهر الاخيرة شهدت عمليات نوعية لقطعاتنا الامنية في هذا المجال تميزت بمستوى كبير من الدقة في تنفيذ الواجبات والنضج الاستخباري في التعامل مع المعلومات بهدف ارساء القانون وتعزيزه وانفاذ قيم العدالة وتطبيقها وادامة زخم الانتصارات والتعاطي مع المواطنين وفق القانون وحماية الممتلكات بمايسهم في تعزيز الاستقرار والامن في البلاد"، وفقا للبيان.

يذكر ان "المعرض احتوى على كميات كبيرة من الاسلحة والرمانات اليدوية والنواظير الليلية وكميات كبيرة من اشرطة اعتدة مختلفة"، كما جاء في بيان الخلية.





