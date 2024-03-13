2024-03-13 18:06:12 - المصدر: منصة إيشان

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، عن زيارة مرتقبة سيجريها وزير الخارجية هاكان فيدان إلى العراق يوم غد. وقالت وسائل الإعلام التركية نقلها عن مصادرها، إن “فيدان، سيجري يوم غد الخميس، زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد“. وأضافت، أن “هذه الزيارة تأتي تحضيراً لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى بغداد نهاية الشهر الحالي“. […]

ظهرت المقالة لترتيب “الزيارة المرتقبة”.. وزير الخارجية التركي يستبق أردوغان إلى بغداد يوم غد أولاً على Eishan.