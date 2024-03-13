كلوب يتخذ قرارا بشأن النجم المصري صلاح

2024-03-13 18:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، عن موقف يورجن كلوب مدرب ليفربول، من الدفع بنجمه المصري محمد صلاح في مواجهة سبارتا براج.وبحسب شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن كلوب يدرس إراحة العديد من النجوم الكبار، خاصة في ظل نتيجة مباراة الذهاب الكبيرة، وشبه ضمان التأهل".وأضافت، أن "كلوب يريد أن يدرس عدم البدء بالعديد من اللاعبين الكبار وعلى رأسهم محمد صلاح، استعدادًا لمباراة مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد المقبل".وقد يشهد تشكيل الريدز في مباراة الغد، ظهور الحارس الثالث أدريان لأول مرة هذا الموسم، وأمامه جاريل كوانساه وجو جوميز ووكونور برادلي وكوستاس تسيميكاس.وفي الوسط، قد يتم الدفع بجيمس ماكونيل وبوبي كلارك وهيرفي إليوت.وأشار التقرير، إلى أن "صلاح لم يشارك أساسيًا سوى في مباراة واحدة منذ بداية عام 2024؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في أمم أفريقيا، مع مباراتين كبديل أمام برينتفورد ومانشستر سيتي".