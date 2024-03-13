السوداني: أهمية استمرار الحوار لمعالجة المواضيع المشتركة بين بغداد وكردستان

2024-03-13 18:12:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (13 آذار 2024)، أهمية استمرار الحوار من أجل معالجة المواضيع المشتركة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفق ما نصّ عليه الدستور.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "استقبل، اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، وشهد اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد، بما فيها الأوضاع في إقليم كردستان العراق".

وجدد السوداني خلال اللقاء بحسب البيان "تأكيداته على أهمية تكامل العمل ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل دعم البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين الخدمات، والإصلاح والنهوض بالواقع المعيشي والاقتصادي للمواطنين في جميع أنحاء العراق".



