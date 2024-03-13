2024-03-13 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعافتتحت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، معرض أسلحة وأعتدة ومعدات مستولى عليها بعمليات قتالية ضد الإرهاب أو ضمن عمليات فرض القانون ومكافحة الجريمة الجنائية.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "افتتح نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي معرض أسلحة وأعتدة ومعدات مختلفة مستولى عليها بعمليات قتالية ضد مفارز داعش الإرهابية أو ضمن عمليات فرض القانون ومكافحة الجريمة الجنائية عبر المفارز والسيطرات المفاجئة المشتركة في عموم العاصمة بغداد".وأضافت، أنه "كان في استقبال النائب قائد عمليات بغداد وقادة الكرخ والرصافة وقادة فرق الجيش والشرطة الاتحادية وهيئات الركن"، مبينة، أن "المعرض الذي افتتحه النائب احتوى على كميات كبيرة من الأسلحة والرمانات اليدوية والنواظير الليلية وكميات كبيرة من أشرطة اعتدة مختلفة".وقد أكد نائب قائد العمليات المشتركة- بحسب البيان- أن "هذا العمل النوعي دليل جهود كبيرة بذلت في الفترة السابقة بهدف تطبيق المنهاج الحكومي بمصادرة الأسلحة غير المرخصة وتأشير وتسليم الأسلحة غير المجازة".وأضاف المحمداوي، أن "الأشهر الاخيرة شهدت عمليات نوعية لقطعاتنا الأمنية في هذا المجال تميزت بمستوى كبير من الدقة في تنفيذ الواجبات والنضج الاستخباري في التعامل مع المعلومات؛ بهدف إرساء القانون وتعزيزه وإنفاذ قيم العدالة وتطبيقها وإدامة زخم الانتصارات والتعاطي مع المواطنين وفق القانون وحماية الممتلكات بما يسهم في تعزيز الاستقرار والأمن في البلاد".