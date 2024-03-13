الموصل يتغلب على جديدة الشط في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

2024-03-13 19:12:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق الموصل فوزاً مهماً على مضيفه جديدة الشط من محافظة ديالى بنتيجة 4-1، يوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وتمكن نادي الموصل بقيادة المدرب علي هلال من افتتاح التسجيل في الدقيقة 27 من الشوط الأول عن طريق السنغالي ساني أمادو، وفي الدقيقة 42 سجل هيمن علي الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 55 من عمر المباراة سجل لاعب الموصل حسين علي الهدف الثالث، فيما تمكن نادي جديدة الشط من تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 67، قبل أن ينهي الموصل المباراة بهدف رابع عن طريق لاعبه هشام محمد في الدقيقة 82.

وبهذا الفوز يتصدر الموصل مجموعته بـ21 نقطة، يليه الصوفية من الأنبار بـ18 نقطة، قبل حسم المنافسة بجولتين والانتقال إلى الجولة الأخيرة المؤهلة إلى الدوري الممتاز.