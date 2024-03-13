2024-03-13 19:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

قالت جولييت توما، المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لفرانس برس، الأربعاء، إن مركزا لتوزيع الدقيق تابعا للوكالة تعرض للقصف في رفح جنوب قطاع غزة. وذكر توما: “يمكننا أن نؤكد أن مستودعا/مركز توزيع تابعا للوكالة تعرض للقصف. ليس لدينا حتى الآن مزيد من المعلومات حول ما حدث بالضبط”، قبل أن تضيف “هناك عدد […]

ظهرت المقالة سقوط جرحى في ضربة استهدفت أكبر مستودعات الأونروا في رفح أولاً على ايرث نيوز.