2024-03-13 19:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء على تشريع يلزم “بايت دانس” الشركة الصينية الأم لتطبيق تيك توك، ببيعه في غضون 180 يوما أو المخاطرة بحظر التطبيق من متاجر التطبيقات وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة. وكان التصويت لصالح القرار ساحقا، لكن هذا لا يضمن أن يصبح الإجراء قانونا. لا يزال يتعين على مجلس […]

ظهرت المقالة مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون حظر تيك توك أولاً على ايرث نيوز.