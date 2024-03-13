2024-03-13 19:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بمشاجرة عائلية في ناحية النهروان شرقي بغداد. وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “مشاجرة عائلية تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة وتبادل اطلاق النار ضمن ناحية النهروان مااسفر عن مقتل شقيقين إضافة إلى شخص ثالث وإصابة امرأتين وآخر بجروح”.وأضاف، أن “قوة امنية وصلت لمكان الحادث […]

ظهرت المقالة تحديث.. مقتل وإصابة 6 أشخاص بمشاجرة عائلية شرقي بغداد أولاً على ايرث نيوز.