المتحدث باسم حكومة الإقليم: الشعب الكردي ليس اسيرا ليتم ارسال رواتبه على شكل دفعات

2024-03-13 20:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قال المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان، بيشوا هورامي، اليوم الأربعاء، (13 آذار 2024)، ان "الشعب الكردي ليس أسيراً ليتم ارسال رواتب موظفيه على شكل دفعات.

وذكر هورامي، في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، "اقليم كردستان لن يتنازل عن حقوقه الدستورية تحت اي ضغط".

وأضاف، "هناك بعض العنصريين الراغبين بان تتعامل بغداد مع كردستان على انها محافظة وليس اقليم".

ونوه الى انه "منذ مدة نلتمس غياب النوايا الحسنة من بغداد باتجاه كردستان، ولن نتراجع عن المضي قدماً في مشروع (حسابي) المصرفي".

وشدد هورامي على انه "في نهاية العام الحالي سيحصل جميع الموظفين على بطاقة حسابي".

وكانت وزيرة المالية طيف سامي أعلنت اليوم الاربعاء، انها "لن تطلق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آذار إلا بعد التوطين ولا أخالف قرار المحكمة الاتحادية".