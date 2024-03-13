قائمة طويلة من المهام بيد مجلس البصرة.. أهمها ملف "فشلت" به الحكومات المركزية

2024-03-13 20:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مجلس محافظة البصرة، اليوم الأربعاء (13 آذار 2024)، مضيه باعداد الخطط الخدمية اللازمة لتنفيذ حزمة مشاريع بالمحافظة اهمها البنى التحتية خصوصا للافرازات الجديدة.

وقال رئيس المجلس خلف البدران لـ"بغداد اليوم"، إن "خطة المشاريع للعام الحالي ستكون واعدة وستشمل عدة قطاعات بينها البنى التحتية لا سيما للمقاطعات التي وزعت مؤخرا".

وتابع، "اننا نسعى لتصحيح مسار المشاريع المتلكئة لتكون هي الاخرى في الطريق الصحيح الذي يمكننا من انجاز تلك المشاريع بعد معاناة الاهالي والتي بعضها دام لسنوات".

وبين البدران ان "خطة الحكومة المحلية ممكن ان تشمل بناء مستشفيات في الاقضية والنواحي للمساهمة في انقاذ كثير من الارواح التي تأتى من الاقضية والنواحي الى مركز البصرة".

وشهدت محافظة البصرة مؤخرا توزيع قطع اراضٍ للعديد من الفئات اخرها موظفي شركة نفط البصرة، وفي حال تقديم البنى التحتية للأراضي والافرازات الجديدة فستحل مشكلة كبيرة من ازمة السكن، على خلاف ما يحصل في بغداد والعراق عموما حيث يتم توزيع قطع الأراضي دون تقديم خدمات البنى التحتية لها، لتبقى سنوات طويلة عرضة للبيع والشراء دون بنائها، ما يجعل توجه محافظة البصرة ممكن وصفه بـ"غير المسبوق".



