2024-03-13 20:24:11 - المصدر: منصة إيشان

وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة الأربعاء على مشروع قانون لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك”، إذا لم يتم فصله عن الشركة الصينية المالكة له. ومصير التشريع غير واضح في مجلس الشيوخ، حيث أشار العديد من المشرعين إلى أنهم يرغبون في عقد جلسات استماع حول هذه القضية قبل المضي قدما. وينص القرار على حظر التطبيق […]

ظهرت المقالة الكونغرس يقرر حظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة الأمريكية أولاً على Eishan.