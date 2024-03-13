وزير الزراعة يعلن رفع يد الإصلاح الزراعي عن 80 ألف دونم

2024-03-13 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير الزراعة عباس جبر المالكي، اليوم الأربعاء، رفع يد الإصلاح الزراعي عن أراض بحدود 80 ألف دونم.وقال المالكي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "أكملنا رفع يد الإصلاح الزراعي عن أراض بحدود 80 ألف دونم في 7 محافظات"، مضيفاً، أن "هذه الفرصة كبيرة لتوفير السكن لمواطنينا في كل أنحاء العراق".وتابع، "ماضون في كل ما نستطيعه من أجل توفير السكن والخدمة والمنتجات الزراعية الواجب زراعتها".