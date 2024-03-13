وزير الزراعة يعلن رفع يد الإصلاح الزراعي عن 80 ألف دونم
2024-03-13 20:30:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن وزير الزراعة عباس جبر المالكي، اليوم الأربعاء، رفع يد الإصلاح الزراعي عن أراض بحدود 80 ألف دونم.
وقال المالكي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "أكملنا رفع يد الإصلاح الزراعي عن أراض بحدود 80 ألف دونم في 7 محافظات"، مضيفاً، أن "هذه الفرصة كبيرة لتوفير السكن لمواطنينا في كل أنحاء العراق".
وتابع، "ماضون في كل ما نستطيعه من أجل توفير السكن والخدمة والمنتجات الزراعية الواجب زراعتها".
أعلن وزير الزراعة عباس جبر المالكي، اليوم الأربعاء، رفع يد الإصلاح الزراعي عن أراض بحدود 80 ألف دونم.
وقال المالكي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "أكملنا رفع يد الإصلاح الزراعي عن أراض بحدود 80 ألف دونم في 7 محافظات"، مضيفاً، أن "هذه الفرصة كبيرة لتوفير السكن لمواطنينا في كل أنحاء العراق".
وتابع، "ماضون في كل ما نستطيعه من أجل توفير السكن والخدمة والمنتجات الزراعية الواجب زراعتها".