الوائلي يؤكد ضرورة التنسيق المشترك لتعزيز مفهوم الأمن القومي

2024-03-13 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، اليوم الأربعاء، أهمية تحقيق التكامل في العمل بين جميع الوزارات ومؤسسات الدولة والتنسيق المشترك لتعزيز مفهوم الأمن القومي.وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي استقبل في مكتبه مدير عام التصاريح الأمنية في مستشارية الأمن القومي والوفد المرافق له بحضور نائب رئيس الهيئة وعدد من المدراء العامين والكادر المتقدم في الهيئة".وأضاف البيان، أن" الجانبين بحثا سبل تطوير التعاون الأمني والإداري والمعلوماتي بين المستشارية وهيئة المنافذ الحدودية بما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد".وأكد الوائلي بحسب البيان على "أهمية تحقيق التكامل في العمل بين جميع الوزارات ومؤسسات الدولة"، مشيراً الى" ضرورة التنسيق المشترك لتعزيز مفهوم الامن القومي لدى الجميع".واختتم البيان، أن "اللقاء تضمن مناقشة الهيكل التنظيمي لقسم التصاريح الأمنية وأهمية ان تكون له فروع في جميع المنافذ الحدودية ، فضلا عن التأكيد على تعزيز القسم بملاكات إضافية واختيارهم من العناصر الكفوءة وتدقيقهم أمنيا".