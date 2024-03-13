هيئة المستشارين: قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الحديد

2024-03-13 20:30:03 - المصدر: واع





بغداد- واع – وسام الملا

أكد رئيس هيئة المستشارين عبد الكريم الفيصل، اليوم الأربعاء، الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من صناعة السمنت، وقرب تحقيق الهدف ذاته مع الحديد، لافتاً إلى وجود توجه لدعم الصناعات الدوائية والغذائية عبر خطوط صناعية متكاملة.

وقال الفيصل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة ابتدأت برعاية أهم الصناعات التي تستنزف العملة الصعبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ووقف الاستيراد إذ بدأت بتوفير الحماية الكاملة لمعامل السمنت، ما مهد لرفع وتيرة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي".

وأضاف إن "العراق تقدم في خطواته كذلك في صناعة الحديد والأنابيب والأبواب، والحكومة تدعم مختلف الصناعات بهدف إيقاف الاستيراد والاعتماد على الصناعة المحلية".

وتابع الفيصل أن "العراق سيصل إلى الاكتفاء الذاتي من الحديد قريباً، خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بمعالحة ملف السكراب عبر منع تقييد حركته وجعله مثل أي مادة من المواد دون الحاجة إلى موافقات رسمية لنقله".

وتابع أنه "ستكون هناك ورش لدعم الصناعات الأخرى للاكتفاء بعدد من القطاعات التي كانت تستورد"، منوهاً بأن "هناك توجها لدعم الصناعات الدوائية والغذائية والزراعية من مشاريع الحليب والأبقار وستكون صناعات عبر خطوط متكاملة".