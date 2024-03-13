2024-03-13 20:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الأربعاء، باعتقال أحد عناصر تنظيم داعش من المطلوبين للقضاء بعد تدقيق اسمه في الحاسبة الإلكترونية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية وأثناء التدقيق راكبي إحدى السيارات المارة في نقطة تفتيش منطق (جيمن) شمالي كركوك، في الحاسبة الإلكترونية تبين أن من المطلوبين للجهات الأمنية وفق المادة 4/ إرهاب".

وأكد المصدر، أن "القوة الأمنية اعتقلت الشخص المطلوب وقامت بتسليمه للجهات المعنية".