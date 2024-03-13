برشلونة يطلب عدم انضمام نجمه لمنتخب إسبانيا

2024-03-13 20:36:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

طلب نادي برشلونة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء (13 آذار 2024)، عدم ضم أحد لاعبي البارسا إلى صفوف الماتادور خلال التوقف الدولي المقبل.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، طلب برشلونة من الاتحاد الإسباني عدم استدعاء فيران توريس إلى قائمة "لا روخا" خلال التوقف الدولي في شهر مارس/آذار.

وأشارت إلى أن فيران توريس أحد اللاعبين الأساسيين لدى المدرب لويس دي لا فوينتي، وينوي الأخير ضمه بمجرد تعافي اللاعب من الإصابة.

وأوضحت أن برشلونة يريد أن يبقى اللاعب في النادي لإنهاء تعافيه من إصابته العضلية.

وسيعلن دي لا فوينتي القائمة يوم الجمعة المقبل، ومن المنتظر أن يخوض توريس مرانه الأول مع برشلونة في نفس اليوم.

وذكرت أن توريس قد يحصل على بعض الدقائق للمشاركة أمام أتلتيكو مدريد، يوم الأحد المقبل، لكن يخشى عليه برشلونة من مخاطرة اللعب مع إسبانيا قبل أن يستعيد إيقاع المباريات بشكل كامل.