2024-03-13 20:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

اعتمد النواب الأوروبيون، الأربعاء، قواعد لتأطير أنظمة الذكاء الاصطناعي، من قبيل “تشات جي بي تي”، بموجب قانون فريد من نوعه على الصعيد العالمي. وأشاد المفوّض الأوروبي المعني بهذه المسألة تييري بروتون على حسابه في “اكس” بـ “الدعم الكبير” الذي حظي به في البرلمان (523 صوتا مؤيّدا مقابل 46 صوتا معارضا) هذا النص القانوني الذي يتضمن […]

ظهرت المقالة “النواب الأوروبي” يعتمد قانونا “تاريخيا” للذكاء الاصطناعي أولاً على ايرث نيوز.