2024-03-13 20:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورامي، اليوم الأربعاء، إنّ الشعب الكردي ليس أسيرًا ليتم إرسال رواتب موظفيه على شكل دفعات. وأضاف هورامي في مؤتمر صحفي طالعته إيرث نيوز، أن “الشعب الكردي لن يتنازل عن حقوقه الدستورية تحت اي ضغط”.وتابع، أن “هناك بعض العنصريين الراغبين بان تتعامل بغداد مع كردستان على انها محافظة وليس […]

ظهرت المقالة أربيل: الشعب الكردي ليس أسيرًا ليتم إرسال رواتب موظفيه على شكل دفعات أولاً على ايرث نيوز.