2024-03-13 20:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 13 آذار (مارس) 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من القضايا المهمة المدرجة ضمن جدول الأعمال. وفي مستهل الاجتماع، سلّط رئيس مجلس الوزراء الضوء على زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد رفيع، مستعرضاً تفاصيل اجتماعاته ولقاءاته مع كبار المسؤولين […]

ظهرت المقالة بيان من مجلس وزراء إقليم كوردستان بشأن رواتب موظفيه أولاً على ايرث نيوز.