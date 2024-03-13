2024-03-13 21:18:12 - المصدر: منصة إيشان

بينما تتواصل قرارات المحكمة الاتحادية، بما يخص العلاقة بين التعاملات المالية والإدارية بين حكومة إقليم كردستان، والحكومة المركزية في بغداد، يواجه رئيس الوزراء الاتحادي “عناداً” كردياً، يعرفه العراق منذ العام 2003، الأمر الذي قد تحول إلى سجال سياسي يهدد بنية العملية السياسية بمجملها، وهذا ما يحذر المراقبون من تبعاته. وفي محاولة منه، لمواجهة “عناد الكرد” […]

ظهرت المقالة السوداني بوجه “العناد الكردي”.. ماذا بعد انسحاب ممثل الإقليم من المحكمة الاتحادية أولاً على Eishan.