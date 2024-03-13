الديمقراطي يشترط "التنازلات" لحل أزمة كركوك.. هل يصوب تجاه العرب أم شريكه الكردي؟

2024-03-13 21:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس محافظة كركوك عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني حسن مجيد، اليوم الأربعاء (13 آذار 2024)، أن الوضع في كركوك لن يحل إلا بتقديم تنازلات من جميع المكونات.

وقال مجيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تدخل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وعقده اجتماعين للقيادات السياسية في كركوك هي خطوة جيدة نحو تشكيل الحكومة المحلية، ولكن تحتاج لتعزيز من قبل القيادات".

وأضاف أن "كركوك تحتاج لتقديم تنازلات من جميع القوى السياسية، والاستمرار على موقف واحد، سيضر بكركوك ويعطل تشكيل الحكومة المحلية وتسمية المناصب".

وسبق لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد جمع الاطراف المختلفة في مجلس محافظة كركوك للتوصل الى حل لتشكيل الحكومة المحلية في كركوك، المحافظة التي شهدت اعلى نسبة مشاركة بانتخابات مجالس المحافظات الا انها لاتزال جنبا الى جنب مع ديالى، دون تقدم خطوة واحدة في حسم مناصب مجلس المحافظة والحكومة المحلية.

وتتلخص ازمة كركوك بتمسك كل من الطرف الكردي والعربي، بمنصب المحافظ، حيث تبلغ عدد مقاعد الكرد 6 مقاعد والعرب كذلك 6 مقاعد، فيما يصطف مع العرب التركمان بمقعدين، ويصطف مع الكرد مقعد مسيحي واحد، في الوقت الذي يحتاج كل طرف الى تحقيق الاغلبية بـ 9 مقاعد لتشكيل الحكومة المحلية.

ومن غير المعروف ما المقصود بالتنازلات، التي يشير اليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث ان العدد الاكبر من المقاعد الكردية هي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ومن غير المعروف ما اذا يقصد الديمقراطي بأن يقدم شريكه الكردي التنازلات ام العرب.