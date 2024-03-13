وزير الداخلية: الأمن لا يتم إلا بتعاون مطلق مع المعية والمؤسسة المجتمعية

2024-03-13 21:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوجّه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، القادة والضباط بالتواجد الميداني خلال هذا الشهر الفضيل ووضع خطط مدروسة لتفويت الفرصة على كل من يحاول العبث بالأمن، فيما أكد أن الأمن لا يتم إلا بتعاون مطلق مع المعية والمؤسسة المجتمعية.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، أقام وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مأدبة إفطار لقادة وضباط الوزارة، بارك في مقدمتها لجميع العاملين في وزارة الداخلية وأبناء شعبنا الأبي حلول شهر الله الأعظم".ودعا الوزير الى أن "يتخذ ضباط ومنتسبو الوزارة من شهر رمضان منعطفا ايجابيا للعمل في مختلف الاتجاهات".وشدد الوزير على أن "يكون المسؤول قريبا من معيته ويستمع إليهم وأن تكون أبوابه مفتوحة أمام الجميع"، مبيناً أن "الأمن لا يتم إلا بتعاون مطلق مع المعية والمؤسسة المجتمعية".واستذكر "صناع النصر الأوائل من الأبطال والجرحى والشهداء الذين ضحوا بدمائهم في سبيل العراق واستقراره".ووجه الشمري القادة والضباط بـ"التواجد الميداني خلال هذا الشهر الفضيل بالتزامن مع إقبال المواطنين على دور العبادة لإحياء الطقوس الدينية وأن يضع القادة والضباط خططا مدروسة من خلال الاعتماد على الجهد الاستخباري والمعلومة لتفويت الفرصة على كل من يحاول العبث بالأمن".ودعا الشمري الى "متابعة المواقف وأماكن الحجز في الدوائر والتشكيلات كافة للاطلاع على أحوال الموقوفين وتوفير كل ما يلزمهم لحين البت بأمرهم من قبل الجهات القضائية".