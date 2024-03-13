2024-03-13 21:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تأجيل إطلاق دوري الساحات المكشوفة لدوري السيدات إلى بعد شهر رمضان. وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “اللجنةُ النسويّة في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، أرجأت منافساتَ دوري السيدات للساحات المكشوفة إلى ما بعد نهايةِ شهر رمضان المبارك”. وأضاف أن “اللجنةُ النسوية عقدت اجتماعاً استثنائياً بحُضور عُضو المكتبِ التنفيذيّ […]

ظهرت المقالة دوري كرة السيدات يؤجل إلى ما بعد شهر رمضان أولاً على ايرث نيوز.