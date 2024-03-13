2024-03-13 21:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكد قائممقام قضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين بكر محمد شريف، اليوم الأربعاء، وجود تقدم بمشاريع الماء والكهرباء والاتصالات في القضاء، لافتاً إلى أنه ينتظر تخصيصات مشروع المجاري لإكماله. وأوضح شريف أنه “لا توجد عوائق أمام تنفيذ مشاريع البنى التحتية ومشاريع الماء الكهرباء والاتصالات بفضل رعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومتابعة مكتبه المستمرة لملف […]

ظهرت المقالة مشكلة تواجه مشروع مجاري سامراء: نداء لسرعة صرف التخصيصات المالية أولاً على ايرث نيوز.