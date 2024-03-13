فريق الإعلام الحكومي: افتتاح مشاريع مهمة بالنصف الأول من العام الحالي

2024-03-13 21:42:02 - المصدر: واع





بغداد – واع - نور الزيدي

أكد فريق الإعلام الحكومي، اليوم الأربعاء، أن العام الحالي سيكون عام الإنجازات وفقاً لما أكد عليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيراً إلى أن شهر آذار الجاري سيشهد افتتاح ملعب الناصرية الدولي، فيما كشف عن مشاريع أخرى ستفتتح قريباً.

وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إنه "وفقاً للأعمال الجارية والتي تتصاعد وتيرة الإنجاز فيها فمن المقرر أن يشهد النصف الأول من العام الجاري افتتاح العديد من المشاريع ضمن العمل الحكومي لجعل العام 2024 عام الإنجازات وفقاً لما أكد عليه رئيس الوزراء".

وأضاف، أنه "من المقرر ان يشهد شهر آذار الحالي، افتتاح ملعب الناصرية الدولي سعة 19 ألف متفرج، وهو أحد أهم المشاريع الحيوية والاستراتيجية في ذي قار، وفي العراق بشكل عام، كونه أحد مشاريع صندوق اعمار محافظة ذي قار، كما ان الشهر الحالي سيشهد ايضا افتتاح عدد من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد".

وتابع مجيد: "سيتم قريبا جدا افتتاح خمس مدارس ضمن مشروع الأبنية المدرسية النموذجية، ضمن الاتفاق المبرم بين العراق والصين في بغداد، وايضا هنالك أعداد أخرى من هذه الأبنية سيتم افتتاحها في عدد من المحافظات، حيث سيتم افتتاح اول مدرسة ضمن هذا المشروع، في الناصرية، وهو اول مشروع يفتتح في عام 2024، كما ان الأيام المقبلة ستشهد ايضا وضع حجر اساس للعديد من المشاريع، أهمها مشروع لفك الاختناقات ومشاريع في قطاعات مختلفة".