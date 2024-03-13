سلة الشرطة تواجه أهلي حلب لبلوغ نصف نهائي وصل

2024-03-13 21:42:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيلتقي فريق الشرطة لكرة السلة، مساء اليوم الأربعاء، فريق أهلي حلب السوري ضمن إياب بطولة سوبر غرب آسيا وصل.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريق الشرطة لكرة السلة سيخوض مباراة الإياب في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء في قاعة الحمدانية بمدينة حلب السورية، مشيرا، إلى أن "فريق الشرطة وصل أمس الأول وأجرى تدريباته تحضيرا للمباراة المهمة".وأضاف، أن "فريق القيثارة الخضراء يسعى لتكرار الفوز الذي حققه قبل أيام على الفريق السوري في قاعة الشعب ببغداد، لافتا، إلى أن "الفوز سيصل بفريق القيثارة إلى نصف نهائي تجمع غرب آسيا فيما الخسارة ستؤدي إلى إجراء مباراة ثالثة لتحديد الفريق الفائز".