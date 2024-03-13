2024-03-13 21:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الأربعاء، بأن أباً أقدم على قتل ابنه طعناً بسكين بسبب خلافات عائلية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الرجل طعن ابنه البالغ من العمر 24 عاماً، عدة طعنات في بطنه، بمنطقة تل الرمان غربي الموصل".

وبين أن "دافع القتل هو مشاكل عائلية دفعت الأب لتنفيذ جريمته"، مبيناً أن "الشرطة توجهت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، كما باشرت بحملة بحث عن الجاني".