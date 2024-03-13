في العراق.. تطبيق إلكتروني مرتقب لحجز تذاكر السفر عبر الهاتف

2024-03-13 21:42:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الأربعاء، تسريع العمل على إطلاق تطبيق إلكتروني لحجز تذاكر السفر، عبر الهواتف المحمولة.

وقال مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة، أحمد خلف بنيان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه اجتمع مع لجنة تبسيط الإجراءات الحكومية، بحضور ممثلين من الخطوط الجوية العراقية من القسم المالي وشعبة الأنظمة في القسم التجاري للشركة وممثل عن شركتي تبادل وبوابة العراق المتعاقد معها من قبل الخطوط الجوية".

وأوضح بنيان، أن الاجتماع شهد عرض مدير قسم تكنولوجيا المعلومات إنشاء تطبيق لحجز تذاكر الطيران وحجز تذاكر القطارات تحت تطبيق حجز تذاكر واحد يعرف بـ(حجز التذاكر)، مؤكداً أن "نسبة إنجاز التطبيق بالنسبة للسكك بلغت 50٪؜، أما الخطوط الجوية فتم تثبيت الملاحظات للإسراع بالتنفيذ".

وأشار إلى أن الاجتماع بحث آلية الدفع الحالية وتحويلاتها المالية لتذاكر السفر، مشيراً إلى أن اللجنة تواصل اجتماعاتها لتنفيذ إطلاق التطبيق بالقريب العاجل، لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.