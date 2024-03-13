2024-03-13 21:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن خمسة من القياديين في تحالفيّ "السيادة والعزم"، مساء اليوم الأربعاء، انسحابهم من التحالفين وتشكيل كتلة "الصدارة" النيابية، عازين انسحابهم إلى السعي لضمان التوازن الوطني وعودة النازحين لمناطقهم.

وقال المنسحبون وهم النائبان عن "السيادة" محمود المشهداني، وطلال الزوبعي، والنائبان عن "العزم" خالد العبيدي، ومحمد نوري عبدربه، والسياسي الشيخ فارس الفارس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "انطلاقاً من حرصنا الوطني المبني على الاستجابة لمطالب شعبنا العراقي كافة، وتلبية لاحتياجات أهلنا وجماهيرنا لتحقيق تمثيل فعلي وشراكة صحيحة في صنع القرار السياسي، نعلن عن تشكيل كتلة (الصدارة) السياسية البرلمانية الجديدة".

وأضافوا أن "قرار تشكيل هذه الكتلة جاء كضرورة وطنية ترتكز على مبادئ الشفافية والوضوح والصدق والثقة المتبادلة والحوار والتعاون والقرار المشترك فيما بين أعضاء الكتلة ومع الآخرين".

وأكدوا "سنبدأ بفتح حوارات مع كل الأطراف السياسية المؤثرة والكتل البرلمانية دون استثناء لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي في تشكيل الحكومة الحالية، وفي مقدمتها ضمان التوازن الوطني وتحقيق المطالب المشروعة لأهلنا في المناطق المحررة والإسراع بإعادة النازحين وتعويضهم لإستعادة حياتهم في مناطقهم، وحسم تشريع قانون العفو

العام".