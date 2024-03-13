قائد عمليات البصرة: لا ترون حجم قواتنا بالشوارع.. لكنها "مخفية ورادعة"

2024-03-13 21:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد قائد عمليات البصرة اللواء سعد محسن عريبي، اليوم الأربعاء (13 آذار 2024)، وجود قوات كافية لتأمين كافة مرافق البصرة، فيما اشار الى التنسيق والتواصل المستمر مع مختلف انواع القطعات والقوات الأمنية بصنوفها المختلفة.

وقال عريبي، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل "بغداد اليوم"، انه "تم اكمال الاستعدادت الامنية لمباراة العراق والفلبين في تصفيات كاس ألعالم"، مبينا انه "نتوقع حضور اعداد كبيرة خصوصا ان المباراة بعد الفطور ولدينا خطط وفق معايير خاصة بتأمين المباريات".

واشار الى "وجود متابعة مستمرة مع مختلف قطعات الشرطة والجيش، وخصوصا في مسألة الجرائم الجنائية ومتابعة الجناة وتحقيق نتائج جيدة في هذا الملف، بالرغم من قلة الكاميرات الضرورية لمتابعة الجناة".

وحول قلة وجود القطعات الامنية في الشوارع ومدى انعكاسها على عدم كفاية القوات لمعالجة اي طارئ امني في المحافظة، أكد اللواء عريبي "وجود قطعات كافية بالفعل وقادرة على تأمين جميع مرافق المحافظة وكذلك ردع اي نزاع عشائري"، معتبرا ان عدم رؤية القطعات في الشوارع، يأتي رغبة بعدم نشر القوات في الشوارع وعدم عسكرة المجتمع".