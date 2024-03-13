وزارة الموارد تنفي حدوث حريق في سد حديثة

2024-03-13 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت وزارة الموارد المائية، حدوث حريق كبير في سد حديثة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "بعض وسائل الاعلام تناقلت خبرا مفاده حدوث حريق كبير في سد حديثة هو عار عن الصحة"، مبينة أن "الحريق الذي حدث خارج محرمات سد حديثة في منطقة ( بشنة ) المنطقة المقابلة للسد من الجهة اليسرى".وأضافت، أن " فرق الاطفاء في مشروع السد والدوائر الساندة لها كانت على اتم الاستعداد لحدوث اي طارئ "، مؤكدة ان "الحريق قد اخمد قبل وصوله الى السياج الامني لجسم السد الذي يبعد عنه بحدود 3 كم دون حدوث اي اضرار مادية او بشرية".