العوادي: تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان سيستمر ولا صحة لوقفه

2024-03-13 22:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع



أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الأربعاء، استمرار تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان، وأن لا صحة بوقف التمويل.



وقال العوادي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان سيستمر وفق السياقات المتبعة وبالتعاون مع حكومة الإقليم ولا صحة للمعلومات المتداولة بوقف التمويل".



وأضاف، أن "وزارة المالية الاتحادية ملتزمة بتمويل الإقليم حول دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر (آذار)، مع أهمية التنسيق مع وزارة المالية في إقليم كردستان حول الإسراع بعملية إكمال إجراءات التوطين في المصارف المعتمدة".