الداخلية العراقية تعتقل 3 تجار مخدرات دوليين يمولون تنظيم داعش

2024-03-13 22:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية، وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، مساء اليوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات، تمول تنظيم داعش.

وقال ميري في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ألقت القبض على ثلاثة تجار مخدرات دوليين يعملون لصالح عصابات داعش الإرهابية بين العراق وسوريا ولبنان"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان، قد أعلنت في 6 آب/ أغسطس 2023، عن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وضبط نحو نصف طن بحوزتها بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد صدور أمر من قاضي التحقيق في الأسايش تمكنت فريق التحقيق والمتابعة في المديرية بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان من إلقاء القبض على ثلاثة تجار مخدرات في محافظة دهوك في الأول من شهر آب/ أغسطس 2023".

وأضافت "تبين في التحقيقات أن هؤلاء المتهمين هم أعضاء في عصابة دولية للمخدرات ولديهم معلومات كاملة عن عدد من مخازن المواد المخدرة في داخل العراق وإقليم كوردستان".

وأشارت إلى أنه "بعد التنسيق بين وزارة الداخلية في إقليم كوردستان ووزارة الداخلية الاتحادية والمديرية العامة للأسايش، تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين مديرية مكافحة المخدرات وجهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان وجهاز مكافحة الإرهاب الاتحادي إضافة إلى مديرية أسايش محافظة دهوك، وتمت مداهمة العصابة وضُبط بحوزتهم 236 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون، و35 كيلوغراماً من مادة الأفيون المخدرة".

وتابعت المديرية "وبنفس العملية تم إلقاء القبض على ستة تجار للمخدرات في ناحية ربيعة الحدودية في محافظة نينوى، ومدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، وضبط 216 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون و15 كيلوغراماً من مادة الأفيون المخدرة".

وأوضحت أن "مصدر المواد المخدرة لهذه العصابة الدولية الخطيرة هو من دول الجوار وذهبت باتجاه إقليم كوردستان والعراق ومن هناك إلى دول الخليج".