انشقاق "مثير للشبهات" لـ 4 نواب من السيادة والعزم قبل التوجه لحسم منصب رئيس البرلمان

2024-03-13 22:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن 4 نواب مغادرة تحالف السيادة والعزم، في تحرك وتوقيت "مثير للشبهات"، قبل أيام من التوجه نحو عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان.

وانسحب كل من خالد العبيدي، محمود المشهداني، طلال الزوبعي ومحمد نوري العبد ربه، من تحالف ( السيادة و العزم ) وتشكيل كتلة نيابية جديدة في مجلس النواب.

ويرى مراقبون ان الانسحاب لاينطوي على خطة أو رؤية سياسية بل هي حلول ترقيعية بدفع من بعض الخاسرين للسيطرة على الوضع الذي بدأ يخرج من السيطرة، مما دفع لانشقاق 4 نواب وصفهم اعضاء في تحالف السيادة والعزم بأنهم "غير مؤثرين"، وان انسحابهم تثار حوله شبهات بوقوف "المال السياسي السائب" وراءه، بحسب مصدر مطلع رفض التحدث باسمه الصريح لاعتبارات سياسية تتعلق بالمرحلة الراهنة.

وقبل أيام، خرج المشهداني والعبيدي والزوبعي رفقة محمد الحلبوسي، الامر الذي يطرح شبهات عن تدخل الحلبوسي بهذا الانسحاب، خصوصا مع التوجه لتنصيب رئيس للبرلمان من خارج تحالف تقدم، الذي حاول فعل العديد من الخطوات اخرها "تغيير النظام الداخلي للبرلمان" فقط ليتمكن من تغيير مرشحه شعلان الكريم، الذي واجه رفضًا من القوى السياسية، ماجعل تقدم مهدد بخسارة المنصب.



