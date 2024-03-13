تخفيض الرسوم للمواشي.. عام كامل من "المنافسة" رغم الاسباب المؤقتة لارتفاع الاسعار

2024-03-13 22:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبرت لجنة الاقتصاد والتجارة البرلمانية، اليوم الأربعاء (13 آذار 2024)، ان تخفيض مقدار الرسم الجمركي على الحيوانات الحية المستوردة له إيجابيات عدة، مشيرة الى انه قرار مؤقت.

وقال عضو اللجنة رقيه النوري، لـ"بغداد اليوم"، ان "قرار تخفيض مقدار الرسم الجمركي على الحيوانات الحية المستوردة، خطوة جيدة من اجل تخفيض أسعار اللحوم التي تشهد ارتفاعا كبيرا خاصة مع حلول شهر رمضان، ونحن مقبلون كذلك على عيد الفطر، وهاتان المناسبتان يكون فيهما طلب كبير على الذبائح المختلفة".

وبينت النوري انه "بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ سوف نشهد تراجعا كبيرا بأسعار اللحوم المختلفة في السوق العراقي، وهذا القرار هو مؤقت وستكون عليه مراجعة، خاصة اذا ما توفرت وفرة محلية من تلك الحيوانات التي ممكن ان تسد حاجة السوق المحلي، بدل الاستيراد، فأكيد دعم المنتج المحلي هو الأهم لدى الحكومة، لكن في نفس الوقت الاستيرادات والتسهيلات عليها تأتي لمنع حصول أي شحة او ازمة باي شيء كان".

وقرر مجلس الوزراء تخفيض مقدار الرسم الجمركي على الحيوانات الحية المستوردة العجول والأبقار والأغنام لأغراض الذبح أو التربية بنسبة 50% من الرسوم الحالية.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء، فأنه ستكون الرسوم 2% بالنسبة للمواشي المستوردة لأغراض الذبح، و5% للمواشي المستوردة لأغراض التربية، على أن يراجع القرار بعد مرور سنة.

وتساءل مراقبون عن سبب المدة الزمنية الطويلة نسبيا البالغة سنة لتطبيق هذا القرار، خصوصا وان الجهات الحكومية تعزو ارتفاع اسعار اللحوم لظروف مؤقتة مثل ذهاب المواشي الى المراعي في الربيع لغرض التسمين والتزاوج وعدم ذبحها، الا ان قرار مجلس الوزراء جاء ليطبق لمدة عام كامل.



