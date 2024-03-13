2024-03-13 22:48:11 - المصدر: منصة إيشان

ما زالت الأرض العراقية، مسرحاً لعمليات الدول العسكرية، وأرضاً “خصبة” للصواريخ التي تتلقاها من أطراف مختلفة، أبرزها إيران وأمريكا، وأكثرها تركيا التي تواصل توغلها في مناطق شمالي العراق. لم تكتفِ أنقرة، بالطائرات التي ترسلها يومياً إلى الأراضي العراقية وتنفذ ضربات مختلفة، بذريعة مهاجمة عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا “منظمة إرهابية”، حتى باتت تخطط […]

ظهرت المقالة “العراق غائب عن الوعي”.. مَن يعلم بقرب إطلاق تركيا عملية عسكرية كبرى داخل أراضيه؟ أولاً على Eishan.