2024-03-13 22:48:11 - المصدر: منصة إيشان

أعلن نواب سنة، وهم كل من محمود المشهداني، وطلال الزوبعي، وخالد العبيدي، ومحمد نوري عبد ربه، والسياسي فارس الفارس، تشكيل كتلة “الصدارة” السياسية البرلمانية الجديدة. وأصدر النواب، بياناً ورد لـ “إيشان”، جاء فيه، أن “قرار تشكيل الكتلة جاء ضرورة وطنية ترتكز على مبادئ الشفافية والوضوح والصدق والثقة المتبادلة والحوار والتعاون والقرار المشترك فيما بين أعضاء […]

ظهرت المقالة محمود المشهداني و4 نواب سنة يعلنون تشكيل “كتلة الصدارة”: نريد الإصلاح والعدالة أولاً على Eishan.